Противники санитарных пропусков вновь вышли на акцию протеста во Франции

Новые беспорядки вспыхнули во Франции. Противники санитарных пропусков вновь вышли на акцию протеста. Люди против закона о паспортах вакцинации. Демонстранты заявляют, что власти нарушают основные права антипрививочников, ограничивая их передвижение по стране. Однако внимание на многотысячные митинги обращают лишь правоохранители. Полицейские отнюдь не мягкими методами наводят порядок на улицах.





