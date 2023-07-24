Противников судебной реформы правительства Израиля пугают водометами

Противники судебной реформы в Израиле с ночи разбили палаточный лагерь перед зданием парламента. 24 июля пленум кнессета рассматривает во втором и третьем чтениях часть законопроекта, вызвавший наибольший резонанс в обществе.

Речь идет об отмене доктрины разумности: сейчас Верховный суд в Израиле может отменить решения властей, если они будут сочтены выходящими за рамки разумного. Теперь же граждан предлагается лишить этого права. Против группы протестующих уже успели применить водометы.