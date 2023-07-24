3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Противников судебной реформы правительства Израиля пугают водометами
Противники судебной реформы в Израиле с ночи разбили палаточный лагерь перед зданием парламента. 24 июля пленум кнессета рассматривает во втором и третьем чтениях часть законопроекта, вызвавший наибольший резонанс в обществе.
Речь идет об отмене доктрины разумности: сейчас Верховный суд в Израиле может отменить решения властей, если они будут сочтены выходящими за рамки разумного. Теперь же граждан предлагается лишить этого права. Против группы протестующих уже успели применить водометы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
Как менялись вызовы для таможни за время существования независимой Беларуси
3 млн доз опасного психотропа могли попасть на рынок ЕАЭС
Наркотики в пакетах из-под удобрения для голубики - как таможня раскрыла работу ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все