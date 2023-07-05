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Противоракетная база США в Польше будет сдана к концу года

Американскую противоракетную базу построят до конца 2023 года на севере Польши. Она станет вторым в Европе военным объектом США такого профиля.

Обошлось строительство в 180 млн долларов. Здесь будут расположены радиолокационные станции, а также система, способная запускать ракеты "Томагавк". Пентагон говорит, что база сможет защищать Европу от иранских ракет средней и малой дальности. Правда, до Тегерана от польского Редзиково 3 тыс. км, а вот до Москвы порядка 1,5 тыс. и совсем ничего до Калининградской области - около 150 км.

Тем временем иначе взглянуть на эту базу позволяет заявление министра обороны Украины: в интервью газете "Файненшл таймс" он сообщил, что Киев сделал территорию своей страны лучшим полигоном для испытаний западного оружия.

Кроме того, Великобритания начнет обучение украинских военных пилотов в августе - обучат до 20 летчиков. Такое заявление сделал замглавы Минобороны Британии. Также в СМИ появились сообщения о готовности создать совет "Украина - НАТО". Его первое заседание на уровне глав государств пройдет в Вильнюсе 12 июля.

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