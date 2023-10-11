Противостояние на Ближнем Востоке: число жертв в Израиле превысило 1 200, в секторе Газа погибли 900 человек

Израильские истребители наносят удары по сектору Газа. Всего за сутки поражено более 450 целей в палестинском анклаве. Кроме того, военные выпустили снаряды по Сирии, откуда, по данным ЦАХАЛ, совершен минометный обстрел израильской территории. Остается напряженной ситуация на ливано-израильской границе. Накануне ХАМАС выпустил не менее 100 ракет по Ашкелону, обстреливались другие населенные пункты на юге и севере еврейского государства. Сообщается о столкновениях израильских и палестинских сил в Иудее и Самарии.