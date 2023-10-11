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Противостояние на Ближнем Востоке: число жертв в Израиле превысило 1 200, в секторе Газа погибли 900 человек

Израильские истребители наносят удары по сектору Газа. Всего за сутки поражено более 450 целей в палестинском анклаве. Кроме того, военные выпустили снаряды по Сирии, откуда, по данным ЦАХАЛ, совершен минометный обстрел израильской территории. Остается напряженной ситуация на ливано-израильской границе. Накануне ХАМАС выпустил не менее 100 ракет по Ашкелону, обстреливались другие населенные пункты на юге и севере еврейского государства. Сообщается о столкновениях израильских и палестинских сил в Иудее и Самарии.


В Восточном Иерусалиме в стычках полиция применила слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Там погибли двое палестинцев. Всего же число жертв конфликта в Израиле превысило 1 200. В секторе Газа погибли 900 человек.

Как сообщил МИД Палестины, Израиль при обстреле анклава применил снаряды с белым фосфором притом, что использование этого оружия запрещено. Надвигается гуманитарная катастрофа - сектор Газа находится в блокаде, разрушено более 22 тысяч домов, 10 больниц, более 50 школ.

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