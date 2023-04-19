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Украинская полиция проводит захват Киево-Печерской лавры, прихожан сдерживают автоматчики
Украинская полиция проводит захват Киево-Печерской лавры. Для сдерживания прихожан к храмовому комплексу направили автоматчиков. Ранее правоохранители заблокировали вход в лавру и начали осмотр объектов храма в сопровождении комиссии Минкульта. Сообщается, что сотрудники министерства в присутствии силовиков сломали замки и провели незаконное опечатывание корпусов храма.
Прихожане сперва организовали крестный ход, а затем попытались прорваться через оцепление.
С криками "Позор!" и "Лавра принадлежит народу!" прихожане все же прорвались вовнутрь одного из корпусов монастыря и обнаружили, что там были заперты монахи. Адвокат Киево-Печерской лавры заявил, что против представителей комиссии и полиции подано заявление о правонарушении.
Право доступа к объектам храма правоохранителям ранее предоставил Печерский районный суд Киева. Речь о склепе Васильчиковых, гранитной кладке Ближнепечерской площади, помещении академии, семинарии, митрополии и других сооружений. Однако действия полиции, по мнению адвоката, превышают данные им полномочия.
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