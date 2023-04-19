Украинская полиция проводит захват Киево-Печерской лавры, прихожан сдерживают автоматчики

Украинская полиция проводит захват Киево-Печерской лавры. Для сдерживания прихожан к храмовому комплексу направили автоматчиков. Ранее правоохранители заблокировали вход в лавру и начали осмотр объектов храма в сопровождении комиссии Минкульта. Сообщается, что сотрудники министерства в присутствии силовиков сломали замки и провели незаконное опечатывание корпусов храма.

Прихожане сперва организовали крестный ход, а затем попытались прорваться через оцепление.





С криками "Позор!" и "Лавра принадлежит народу!" прихожане все же прорвались вовнутрь одного из корпусов монастыря и обнаружили, что там были заперты монахи. Адвокат Киево-Печерской лавры заявил, что против представителей комиссии и полиции подано заявление о правонарушении.