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Противостояние в Иерусалиме провоцируют представители правящей в Газе террористической группировки ХАМАС

Пятые сутки продолжаются протесты палестинцев в Восточном Иерусалиме. Они вспыхнули после того, как Израиль инициировал выселение палестинских семей из ряда кварталов. Беспорядки и столкновения с израильской полицией заканчиваются арестами. Правда, власти Израиля подозревают, что акции провоцируют представители правящей в Газе террористической группировки ХАМАС.


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