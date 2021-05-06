Противостояние в Иерусалиме провоцируют представители правящей в Газе террористической группировки ХАМАС

Пятые сутки продолжаются протесты палестинцев в Восточном Иерусалиме. Они вспыхнули после того, как Израиль инициировал выселение палестинских семей из ряда кварталов. Беспорядки и столкновения с израильской полицией заканчиваются арестами. Правда, власти Израиля подозревают, что акции провоцируют представители правящей в Газе террористической группировки ХАМАС.