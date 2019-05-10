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Прототип космического аппарата для посадки на Луну представили в США

Корабль массой почти 15 тысяч кг способен перевозить четыре вездехода. Кабина рассчитана на шесть человек и оснащена креслами, монитором для отслеживания параметров полета и четырьмя иллюминаторами. Первый тестовый запуск аппарата без людей запланирован на 23-й год.

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