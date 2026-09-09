В Украине вновь говорят о насилии в ТЦК и 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". СМИ публикуют истории побегов и гибели молодых ребят. Военнопленный, бывший боец ВСУ, в программе "Это другое" рассказал, как его насильно мобилизовали, били, держали без еды, как он бежал из учебки и почти год скрывался.

Госбюро расследований Украины еще в июне сообщило о начале досудебной проверки по фактам применения насилия и превышения служебных полномочий в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Украинские СМИ тогда же опубликовали истории военнослужащих, которые столкнулись с жестокостью в части и военкоматах.

В СМИ появилась история Александра Завалова: он пытался бежать из полка через окно в туалете и был застрелен. Перед гибелью, как утверждается, он звонил матери и говорил, что "находится в аду". В другом опубликованном материале рассказывается, что Аркадию Кукшину сотрудники ТЦК выбили зуб и применили слезоточивый газ, после чего его отправили в "Скалу". Там за забытую на полигоне бутылку ему не давали воду полтора суток на фоне тяжелых нагрузок; вместе с другими он пил из лужи, а затем решился на побег.

Также описан еще один эпизод на полигоне. Один из мобилизованных неправильно держал автомат. Это увидел брат командира полигона. Он взял автомат и ударил мобилизованного прикладом в лицо. Выбил ему глаз. Пострадавшего отвезли в больницу в Павлоград, откуда он вернулся с медицинским заключением, якобы ранен в результате минно-взрывной травмы.

Превращение ТЦК в карательный механизм, коррупция на почве страха и унижения на улицах подрывают общество и в тылу, и в учебках. Добровольцев меньше 10 %, остальные избегают мобилизации. Глава киевского режима обещал "перезагрузку" к июню; сейчас сентябрь, и ситуация не изменилась.

О своем опыте рассказал военнопленный, бывший боец ВСУ, которого, по его словам, силой мобилизовали в Броварах в конце августа 2025 года.

"Насильно запихали в бусик, ногами запихивали, при этом били по голове. Ноги, бок, спина - все было в синяках. Доставили в ТЦК, там без разбора сразу закрыли, забрали телефон и в течение двух дней не кормили", - рассказал мужчина. Он слышал, что из ТЦК можно выйти за деньги, но к нему с таким предложением не обращались. Знакомый, попавший туда же, по его словам, заплатил 8 тыс. долларов и вышел.

В 20-х числах августа, по его словам, он попал в учебку в Николаевской области - бывший пансионат или пионерлагерь. Условия назвал "гадкими". "Настроения ни у кого не было служить, - признался он. - Очень много сбегало. Наверное, процентов 25 сбегало". Некоторых возвращали, и отношение к ним было еще жестче. Сам он бежал во время обучения. В бой его не направляли.

Побег подготовил заранее: переоделся в гражданское, уехал на такси, добрался до Константиновки и почти год скрывался при поддержке местных жителей, ожидая подхода российской армии.

Он также рассказал, как людей выгоняли из подвала, если кто-то возмущался, то стреляли. Был случай, что военнослужащие приняли обычную бутылку за "свою", потому что там наклейка была как у военнослужащих ВСУ, и открыли огонь, хотя парень просто набирал туда воду. "Все квартиры во всех домах вскрывались. И, соответственно, там все забиралось, все ценное", - сказал бывший боец ВСУ.

Взаимного доверия между населением, ВСУ и ТЦК нет: люди не чувствуют защиты, а силовики опасаются озлобленного общества.

"Хотелось бы обратиться к населению Украины мужскому, женскому, ко всем людям. Откройте наконец-то глаза на то, что происходит. Ваши сыновья, ваши отцы, ваши мужья, которые находятся на фронте, никому не нужны. Их просто бросают в пекло. Нужно вставать и убирать эту мерзость. Если есть возможность, надо бежать", - призвал бывший боец ВСУ.

Стоит услышать свидетельство человека, которого задержали в ТЦК и который сумел уйти после учебки.

Одновременно вновь звучат разговоры о расширении мобилизации, в том числе женской. Пока эксперименты идут в том числе среди ранее судимых, и снова фигурирует 425-й отдельный штурмовой полк "Скала". В женские взводы и роты уже набирают не только медиков, но и операторов ударных дронов, артиллеристов и стрелков.

ЕС и сама Украина много говорят о том, что якобы все эти жертвы в том числе ради защиты Европы. Но кто защитит украинца от его собственного государства? Превратив мобилизацию в охоту, ТЦК стали толпой палачей. И эти палачи вцепились мертвой хваткой и держат Украину за тонкую шею, которая вот-вот не выдержит и сломается. Эта хватка убивает нацию. И если украинцы сами не остановят этот беспредел сейчас, через год будет некого мобилизовывать, будет некому рожать и некому будет защищать вашу неньку.