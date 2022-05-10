ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет или даже десятилетий

Европейская мечта Киева стала еще призрачнее. Как заявил президент Франции, процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. Макрон добавил, что Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования Европейского континента, и предложил альтернативный вариант: создание нового "европейского политического сообщества", в которое войдет Украина.

Германия

Идею французского президента поддержал канцлер Германии и уже обсудил с Макроном, который прибыл в Берлин, этот новый проект.

Украина

Однако Киев решительно настроен на членство в ЕС, и отказ будет расценивать как обман со стороны Европы. Об этом заявил в интервью британскому изданию "Файнэншл Таймс" глава МИД Украины. Дмитрий Кулеба добавил: проглатывать такое отношение к себе украинские власти не станут. Напомним, Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС в феврале.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все