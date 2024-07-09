Процесс вступления Грузии в Евросоюз приостановлен

Руководство Европейского союза приняло решение приостановить процесс вступления Грузии в объединение. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, пишет БЕЛТА.



"Мне жаль говорить о том, что лидеры ЕС договорились приостановить процесс вступления Грузии в Евросоюз. Это четко сказано в докладах Европейского Совета", - сказал Герчинский.



Дипломат также сообщил, что лидеры Евросоюза приняли решение о заморозке 30 млн евро, которые планировалось направить Грузии для укрепления обороноспособности страны.



"Говоря о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, к сожалению, должен вам сообщить, что лидеры ЕС также решили заморозить деньги, которые были выделены для поддержки Сил обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира. К этому моменту деньги, которые мы планировали перечислить Министерству обороны, 30 млн евро, заморожены", - сообщил посол.



Фото:pixabay.com