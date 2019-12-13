Провал грунта в Китае - в яму на ходу упали два автомобиля

ЧП в Китае. В городе Сямынь на юго-востоке страны произошел провал грунта. Диаметр ямы около 10 метров. В нее на ходу упали два легковых автомобиля. Дорога пролегает возле станции метро, которую открыли в 2017 году. Из-за провала грунта были повреждены канализационные трубы. Станцию метро затопило. О жертвах не сообщается. Что стало причиной ЧП, предстоит выяснить специалистам.



