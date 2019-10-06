Провал или успех? Вашингтон и Пхеньян дали разные оценки переговорам

Вашингтон и Пхеньян по-разному оценили итоги совместных переговоров, которые длились почти 9 часов. Делегации встретились в Стокгольме впервые за многие месяцы. Северокорейская сторона заявила, что встреча закончилась провалом. В США же переговоры назвали хорошими, добавив, что они продолжатся уже через две недели.



Предыдущая встреча стран на уровне Дональд Трамп - Ким Чен Ын стала неудачной. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия. КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.