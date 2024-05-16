Провал на учениях в Эстонии - 250 десантников из США и Британии не смогли справиться с сильным ветром и приземлиться

ЧП произошло на учениях НАТО в Эстонии. "Демонстрация силы", о которой писало издание DailyMail, закончилась тем, что 250 десантников из США и Британии не смогли справиться с сильным ветром и приземлиться. Их просто разбросало по полю. А один своим рюкзаком снес бетонный столб линии электропередачи. Пострадавших увезли на скорой. Ранее в волости Саарде тоже в ходе учений упал беспилотник, из-за чего произошел ландшафтный пожар, который тушили полтора часа.