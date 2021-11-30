БДСМ-вечеринка во Львове совпала с Днем памяти жертв голодомора

Громкий скандал вызвала БДСМ-вечеринка блогеров, которая состоялась в украинском Львове. Ее проведение совпалос Днем памяти жертв голодомора, что вызвало резкое возмущение властей. Формальных оснований для санкций нет,поэтому участников мероприятия обвинилив нарушении карантинных ограничений.