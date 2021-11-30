ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

БДСМ-вечеринка во Львове совпала с Днем памяти жертв голодомора

БДСМ-вечеринка во Львове совпала с Днем памяти жертв голодомора

Громкий скандал вызвала БДСМ-вечеринка блогеров, которая состоялась в украинском Львове. Ее проведение совпалос Днем памяти жертв голодомора, что вызвало резкое возмущение властей. Формальных оснований для санкций нет,поэтому участников мероприятия обвинилив нарушении карантинных ограничений.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все