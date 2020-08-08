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Провокации "левых". В Берлине задержаны 44 участника беспорядков

Более 40 человек задержаны в Берлине. Накануне здесь устроили митинг против закрытия бара "Синдикат". Заведение популярно среди анархистов и сторонников левого движения. Агрессивные действия собравшихся спровоцировали столкновения с полицейскими.

Беспорядки в Берлине

Напомним, неделю назад в столице Германии прошел антикоронавирусный митинг. Провокации в адрес правоохранителей вылились в беспорядки. Тогда были задержаны более 130 человек. Отметим, нарушение общественного порядка и санитарных норм, а также сопротивление полиции наказываются в Германии серьезными штрафами. В случае нападения на полицейского при исполнении может грозить тюремный срок до 5 лет.

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