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Провокации на Корейском полуострове

Обмен провокациями на Корейском полуострове. Южная Корея возобновила пропагандистское вещание по громкоговорителям на границе КНДР. Такие шаги против Пхеньяна Сеул предпринимает впервые с 2016 года, когда южнокорейские военные использовали громкоговорители в ответ на четвертое ядерное испытание Северной Кореи. На этот раз поводом стал запуск со стороны КНДР воздушных шаров с мусором на южнокорейскую территорию. Но до этого южнокорейские организации перебежчиков запустили в КНДР шары с пропагандистскими листовками. Правда, Сеул твердит, что вся ответственность за рост напряженности будет лежать на Пхеньяне.

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