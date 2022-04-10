Провокация в Буче: какие нестыковки обнаружили в украинской версии

Страшные кадры из небольшого украинского городка Буча потрясли весь мир не только своей трагедией, но и циничностью. На что еще может пойти киевский режим ради шантажа Европы и Америки? Воистину, события в Буче - настоящая мистификация.

После отвода российских войск, спустя трое суток (а все эти трое суток в городе орудовали украинские нацбатальоны) в Буче обнаруживают тела украинцев. Виновного назначают заранее: без расследования, следствия или суда. Впрочем, оно им и не надо.

И в этом нет ничего нового, такие же события уже развивались в Сребренице в 1995 году, когда заочно сербов обвинили в геноциде боснийских мусульман. А обвинение стало поводом для военной интервенции НАТО. Сейчас Украина. Нет, НАТО говорит о неготовности вступать в открытый конфликт с Россией. Но события в Буче - способ шантажом получить гуманитарную помощь с оружием.

Далее - Краматорск. В гибели 50 человек снова обвинили Россию, причем тип оружия, из которого была выпущена ракета, в России снят с вооружения еще в 2019 году. Фальсификаций и мистификаций будет еще много, в этом нет сомнений. О мифотворчестве в информационной войне 21 века и о том, как Киев стал новой столицей голливудского продакшена - в рубрике Екатерины Тихомировой.

Катынь, Шарли Эбдо, Сребреница, Буча… Само название города Буча, "бучер" - "мясник" в переводе с английского. "Ужас", "резня", "террор" - эти слова должны приклеиться и ассоциироваться с расчеловеченным русским.

Бездоказательный приговор России

В эту пятницу с "гастролями" в Буче был большой европейский театр: Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель, Эдуард Хегер. Для них поставили палатку с навесом (на улице шел дождь и представительные лица не могли быть подмочены), а рядом разложили черные пластиковые мешки. Немаловажная деталь: прошла неделя с того момента, как украинские войска вошли в Бучу, больше недели назад эти люди, как заявляет украинская сторона, были убиты, а американская New York Times называет дату 18 марта. Весьма циничный спектакль.

Но в ЕС нет единой веры в версию Украины, где России заочно и бездоказательно выносят коллективный приговор.

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире одного из телеканалов пожаловался, что ему не поверили на слова: "Очень неприятный случай один был. Один из политиков Евросоюза сказал: "А покажите нам доказательства, что это действительно так было, что это не инсценировка".

А теперь выстроим небольшую наглядную хронологию

30 марта российские войска покидают Бучу, и 31 марта радостный и довольный мэр официально об этом заявляет, ни слова не говоря о жертвах расправ, коими в его городе усыпаны все дороги.

1 апреля в город заходят ВСУ. Тел нет. В этот же день депутат Жан Беленюк, тоже довольный, фотографируется и тут про трупы не говорит ни слова. Нет, он о них расскажет, но только двое суток спустя.

2 апреля в Бучу прибывает спецподразделение Нацгвардии с многообещающим названием "Сафари", объявляет о том, что в городе будут проводить зачистку от диверсионных групп и "российских пособников", и ведет оперативную съемку 8 минут по городу.В город заходит отряд Боцмана (русского нациста Сергея Коротких). И в лучших традициях нынешнего времени запиливают видосики, а о горе трупов по-прежнему тишина.

Наступает практически вечер субботы 2 апреля, подчеркнем, вечер субботы. А воскресенье - время итоговых топовых выпусков новостей за неделю в любой стране мира, таких выпусков, как, например "Главный эфир". В повестке: нефть, газ, доллар и надвигающийся кризис. Это прайм-тайм и максимальное количество зрителей. И все эти зрители Европы и Америки лицезрели Зеленского, который с иностранными наемниками и свитой СМИ траурным маршем шагал по улицам Бучи. Воскресное совпадение?

На украинской стороне есть, как вы знаете, 72-й центр информационно-психологических операций. Это пропагандистское подразделение Украинских вооруженных сил, которое работает вместе со спецслужбами и курируется ЦРУ. У них единственная цель - распространять пропаганду, чтобы навредить России. Украинцы создают информацию для доставки в западные СМИ, чтобы ее можно было немедленно воспроизвести в основных вещательных сетях. Скотт Риттер, американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке

Сребреница, или геноцид 1995 года

Буча - далеко не первая история, когда виновные были назначены заочно. Весь мир сегодня знает Сребреницу как место убийства сербами боснийских мусульман. Так говорят во всем западном мире. И так строился главный информационный миф современности. Главный, пока... Пока это место занимает Сребреница и ее так называемый геноцид 95-го.

Факт На территории Сребреницы обитала вооруженная группа под командованием Насера Орича. Боевики до 1995 года не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков, людям рубили головы, жгли, сажали на кол, насиловали. Всего от рук банд Орича погибли более 3 тыс. сербов. Оричу, кстати, все сошло с рук.

В Сребреницу вошел небольшой по численности отряд Младича. Женщин, детей и стариков эвакуировали на автобусах, а мужчин намеревались проверить на их причастность к уничтожению 3 тыс. сербов. Войско Республики Сербской организовало преследование отступавших и в ходе боев устранило большую часть колонны. И далее поднятся крик о том, что сербская армия устроила геноцид неповинных мирных гражданских мужчин. Цифры выросли на глазах - сейчас речь идет о 8 тыс.Для массовости свезли погибших ранее, чтобы показать Западу ужасающую картинку. И все это стало основанием для военной интервенции НАТО в Югославию, жестокость которой мы увидели чуть позже.

Прежде нужны были жертвы и жертвы большие. Мысль о том, что нужна трагедия, была озвучена публично. И тому есть свидетели. В 1993 году боснийский президент Алия Изетбегович об этом договорился с Биллом Клинтоном.

Алия Изетбегович рассказал нам о предложении Клинтона. Если четники зайдут в Сребреницу и убьют 5 тыс. мусульман, то будет вмешательство НАТО. Хакия Мехолич, начальник полиции Сребреницы в 1993 году

К слову, на месте захоронения нет 8 тыс. погибших. Зато есть и фамилии убитых боснийскими мусульманами сербов, и фамилии еще живых людей. Так что это подлог, далеко идущий в будущее. А после того как миф о геноциде в Сребренице подвергся юридическому ритуалу, настоящий геноцид, а это геноцид сербов, был вычеркнут из истории.

Но давайте честно и откровенно: в любом вооруженном конфликте есть жертвы, как бы кощунственно это ни звучало, это правда. Но геноцид и военные преступления - это абсолютно иные определения.

Авиаудар по Багдаду - наказание грозит только Ассанжу за раскрытие этого преступления...

О военных преступлениях. Это 2007 год. Багдадский пригород Аль-Амин аль-Тани. Американский боевой вертолет "Апач" кружит над группой мирных граждан. Возбужденный американец по рации спрашивает, дадут ли добро на огонь. И людей расстреливают из 30-миллиметровой пушки. 10 человек лежат на земле. Подъезжает фургон, в машине маленькие дети. Американцы, улюлюкая, вновь открывают огонь. 18 убитых, среди них журналист Reuters Намир Нур-Элдин и его помощник Саид Чмаг.

Как думаете, кто-то понес наказание? Джулиан Ассанж за раскрытие этого и других преступлений американцев получил 175 лет тюрьмы, если его, конечно, экстрадируют в США.

Буча и Краматорск - не последние фальсификации и провокации

Но вернемся в Бучу, где расстрел на улицах, массовые захоронения, пытки…

Как говорил Боцман (тот самый нацист, чей батальон вошел в Бучу сразу после выхода российских войск) главное - информационная фальсификация, и не важно, что ты сделал, важно, что показал.





8 апреля, в день прибытия в Бучу евроделегации, на вокзале Краматорска - более полусотни погибших. Страшные кадры. И "командующий фейковых войск" Арестович спешит сообщить, что, мол, русские расстреляли "Искандерами" эвакуирующихся людей на вокзале. На снаряде - циничное "за детей".

Но видите хвостик? Это не "Искандер", а "Точка-У". На вооружении у России ее давно нет. Тогда выкручиваться стали, как могли.





Опубликовали старое видео якобы переброски "Точек-У" из Гомеля на платформах. Осечка лишь в том, что на платформах не "Точки-У", а "Кредо -1С", а это не ракетный комплекс, а радиолокационная станция. "Кредо" не стреляет, доступным языком - это "машина-разведчик". Ни Буча, ни Краматорск не будут последними фальсификациями и провокациями.