Прямое авиасообщение восстанавливается между Россией и Грузией

В Тбилиси прибыл первый за четыре года прямой рейс из Москвы. Несмотря на то что это решение утвердило грузинское правительство и поддержал парламент, в окрестностях аэропорта собрались толпы протестующих. В основном представители грантовых общественных организаций и местные радикалы. Полиция поначалу сдерживала их напор, но в конце концов была вынуждена приступить к задержаниям.