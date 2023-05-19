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Прямое авиасообщение восстанавливается между Россией и Грузией

В Тбилиси прибыл первый за четыре года прямой рейс из Москвы. Несмотря на то что это решение утвердило грузинское правительство и поддержал парламент, в окрестностях аэропорта собрались толпы протестующих. В основном представители грантовых общественных организаций и местные радикалы. Полиция поначалу сдерживала их напор, но в конце концов была вынуждена приступить к задержаниям.

Президент Грузии, которая обладает лишь церемониальной властью, называет восстановление авиасообщения "ползучей российской оккупацией". Вряд ли у нее найдется по-настоящему много единомышленников, ведь в России живут миллионы грузин, которые переводят на родину около полумиллиарда долларов ежегодно.

Фото: ТАСС

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