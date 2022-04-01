Псевдоукраинцы: волна бесконтрольной миграции нарастает

Бизнес на чужой беде. Украинские беженцы стали новым проводником для бесконтрольной миграции. Кто-то делает целое состояние на выдаче экономическим мигрантам поддельных украинских паспортов, чтобы те могли пробраться в Западную Европу и получить бесплатное пособие - пишет немецкое издание Bild. В мировых СМИ то и дело всплывают фото якобы украинских беженцев, при этом очевидно не славянской внешности.

В сети также появилось видео, на котором мужчины, молодые на вид, утверждают, что они по паспорту украинцы, а так, конечно, из Кашмира. На вопрос журналиста, как они уехали из Украины, ведь мужчинам до 60 лет покидать страну нельзя, псевдоукраинцы ответили, что им уже есть 60. Волна бесконтрольной миграции нарастает.