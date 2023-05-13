Птичий грипп в Латвии опасен для людей

Птичий грипп обнаружен в Латвии. Вирус, который нашли у погибших птиц в Даугавпилсе, опасен для человека.

По данным местных СМИ, результаты экспертизы указывают на наличие вируса птичьего гриппа у семи из 11 погибших диких птиц. Отмечается, что люди редко заражаются этим вирусом, однако такие случаи зафиксированы, и каждый второй летальный.