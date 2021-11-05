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Птичий грипп: во Франции объявили повышенный уровень опасности

Не менее коварный, чем коронавирус. Во Франции объявили повышенный уровень опасности из-за угрозы распространения птичьего гриппа. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия страны. Для птиц, находящихся в зоопарках и других открытых зонах, вводится обязательная вакцинация. Среди ограничений запрет на соревнования почтовых голубей.

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