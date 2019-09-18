Птицы стали причиной экстренной посадки лайнера Пекин - Вашингтон

У самолета, который направлялся в Пекин из Вашингтона, после взлета загорелся двигатель. Пилот самолета Boeing 777 сообщил, что в воздухе столкнулся с каким-то предметом, предположительно с птицей. Спустя час самолет благополучно приземлился. Сообщений о пострадавших не поступало.