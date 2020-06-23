ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Пуэрто-Рико накрыл массивный шлейф пыли

Вихрь из Сахары, преодолев почти 5 000 километров, достиг Карибов и продолжает свой путь к побережью США и Мексики. На большинстве островов существенно ухудшилось качество воздуха.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все