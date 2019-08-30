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Пугающие кадры извержения вулкана Стромболи появляются в сети

Местные жители и туристы не на шутку напуганы. Вулкан выбросил накануне столбы пепла и лаву. Это уже второй раз за последние пару дней! Очевидцы слышали несколько взрывов. На одном из склонов видны потоки лавы, они уже достигли океана. Туристы поспешно покидают курортный остров Италии.

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