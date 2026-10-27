Пуля для президента: как убили Джона Кеннеди

США - страна, в которой убивают президентов. Как бы громко ни звучало, но таковы страницы истории. Четыре президента Соединенных Штатов были убиты, а покушения на лидера страны продолжаются до сих пор.

16-й президент США Авраам Линкольн, 20-й президент Джеймс Абрам Гарфилд, 25-й президент Уильям Мак-Кинли - им бы жить и жить, но пуля прервала жизни лидеров сверхдержавы.

22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас, случился очередной выстрел, свидетелей которому было множество, а вопросов - еще больше. 35-й президент США Джон Кеннеди следовал в кабриолете в составе кортежа. Открытый автомобиль, рядом сидела супруга. В роковом полдне, когда раздались выстрелы, президент Кеннеди был убит.

Джон Кеннеди

Майкл Каннингем, директор проекта "География геноцида" Совета по всемирным делам г. Остина (США):

"Одно из последних вещей, которые услышал президент Кеннеди, будучи живым, были слова Нелли Конналли. Она повернулась к нему и сказала: "Президент Кеннеди, вы не можете сказать, что Даллас вас не любит". А затем раздались выстрелы. Первый выстрел, вероятно, прошел мимо. О втором выстреле мнения разошлись. Кеннеди схватился за шею. Это было небольшим знаком, третий выстрел пришелся в голову. Он и положил конец всему".

По официальной версии, убийца Ли Харви Освальд стрелял из окна здания Техасского школьного книгохранилища. Ли Харви Освальд проработал там около пяти недель. Работал на разных этажах. Предположительно, у Освальда были коробки для переезда, он приехал с Пятой улицы в Ирвинге, штат Техас, припарковался на стоянке и зашел через заднюю дверь.

Из окна шестого этажа Ли Харви Освальд мог видеть движение картежа президента и совершить три выстрела. Следом за лимузином Кеннеди ехал Lincoln Continental с 8 агентами Секретной службы. Третий автомобиль - открытый Cadillac с вице-президентом Линдоном Бэйнсом Джонсоном.

Вид из окна шестого этажа

Раненными оказались Кеннеди и губернатор Техаса Джон Конналли. Три выстрела - три пули, все гильзы от которых найдены на шестом этаже здания. Картина кристально ясна. Но как быть с раненым человеком, который стоял под мостом? Какой пулей или осколком задело его? И почему выстрелы раздались, когда кортеж уже свернул за поворот?

ФБР при расследовании инцидента использовала большую 3D-модель. Не ней четко видно расположение и углы, под которыми был обзор. У ФБР на руках были реальные фотографии, измерения. Выходит, убийца начал стрелять только тогда, когда кортеж свернул за угол, при этом ранее имея прямой угол обзора. Странно, не правда ли?

3D-модель

Свидетелей и свидетельств того рокового дня осталось множество. Джон Кеннеди скончался через 30 минут в больнице Паркленда. Губернатор Конналли полностью выздоровел, но официальные итоги расследования устроили не всех американцев.

"Одной из главных теорий заговора было наличие второго стрелка. Он якобы находился около травянистого холма и забора. На шоссе есть отметка Х (это примерно 80 м от окна шестого этажа, откуда был произведен выстрел) до того самого Х. Поэтому некоторые люди считают, что здесь был еще один стрелок, стрелявший спереди", - рассказал Кевин Каннингем.

Сторонники конспирологии на месте поясняют всем желающим на пальцах и на печатных материалах, как могло произойти убийство. Майкл Браунлоу утверждает, что, будучи ребенком, находился в тот день на маршруте кортежа. Мужчина уверен, что убийца стрелял с травяного холма.

Нападавшего арестовали в кинотеатре через несколько часов в тот же день, 22 ноября. Америка шумела: он связан с СССР.

В одном из музеев выставлено в качестве экспоната кольцо Ли Харви Освальда. 14-каратное золото произведено в Советском Союзе в 1961 году. Если присмотреться, можно увидеть звезду и 583-ю пробу. Действительно, Ли Харви Освальд приехал из страны, которую в США называют "красной угрозой".

Кольцо Ли Харви Освальда

По улице Коммунистической в Минске на балконе пятиэтажной сталинки в 1960-1962-м годах можно было увидеть Ли Харви Освальда с супругой. Он жил в квартире на четвертом этаже. С тех пор она пережила ремонты, переклейку обоев, но дверь оставили прежнюю. Работал Освальд неподалеку, на заводе имени В. И. Ленина (сейчас завод "Горизонт").

Итак, убийца арестован. Наверное, он рассказал все подробности задуманного, но рок или чья-то злая воля? 24 ноября, когда его переводили в тюрьму более строгого режима, Освальд был застрелен Джеком Руби.

Через пять лет выстрел оборвал жизнь брата Джона, Роберта Кеннеди. В 1968-м экс-генеральный прокурор и кандидат в президенты от демократической партии получил смертельную пулю в Лос-Анджелесе сразу после своей победной речи на праймериз в Калифорнии.

Политика - дело рискованное, и получить пулю считается уже чем-то будничным. Не избежал этой судьбы и теперешний президент США Дональд Трамп.

В Батлере, штат Пенсильвания, Дональд Трамп кровью оплатил свой второй срок. Тогда только кандидат в президенты США, он выступал перед толпой на предвыборном митинге, но вдруг - выстрел. Президент поднялся вместе с телохранителями уже с окровавленным правым ухом. Его фото с высоко поднятой правой рукой разлетелось тогда по всем СМИ.

Шальная пуля пустила кровь будущему президенту. Секретная служба получила сообщение о потенциальном заговоре с целью убийства примерно за 10 дней до митинга, а также около десятка запросов на увеличение численности персонала. Они отклонили все из них. Вместо дополнительного персонала Секретной службы, на месте в помощь были полицейские, работавшие на разных радиочастотах, поэтому, когда кто-то сообщил, что на крыше человек, они передали это на частоте, на которой не было Секретной службы, поэтому те никак не отреагировали. Как итог, парень открыл оттуда огонь из-за банального отсутствия связи спецслужб.

Секретная служба заявила о нескольких выстрелах и получила благодарность от Трампа.

Коди Липскоум:

"А что касается того, как он туда забрался. Они планировали заблокировать лестницу, по которой стрелок поднялся на крышу, но подумали, что это будет плохо смотреться на фотографиях, и не заблокировали. Они также определили эту крышу потенциально опасным местом, но не занимались этим вопросом, а после стрельбы Трамп, кажется, выделил около 1-1,5 млрд долларов дополнительно Секретной службе, повысил кого-то в должности, основываясь на личной преданности. Парня, который фактически прикрыл его собой, повысили до главы Секретной службы. Бывшую главу Секретной службы уволили, потому что она солгала под присягой о 10 запросах на увеличение персонала".

Трудно поверить, что в США произошел подобный инцидент, написал Трамп в своей социальной сети. А вот стороннему наблюдателю в это поверить вполне легко. Как показали события далее, стрельба вблизи первого лица США - закономерность.

Можно, конечно, подумать, что стрелял какой-то сумасшедший, но у стрелка был опыт съемок в рекламе BlackRock, так что возникает вопрос институционального характера.

Еще одна попытка покушения случилась во Флориде, где Дональд Трамп играл в гольф. В 2026-м выстрелы уже произошли на приеме для прессы. Покушение на Дональда Трампа, как по заказу, произошло при огромном скоплении прессы на приеме Ассоциации корреспондентов Белого дома. Как только в отеле Hilton в Вашингтоне зазвучали выстрелы, журналисты нырнули под столы, служба безопасности увела первых лиц - Дональда Трампа и Меланию Трамп, а также представителей госаппарата.

В отеле Hilton произошло еще одно покушение на американского президента, только 30 марта 1981 года. 40-й президент США Рональд Уилсон Рейган стал объектом атаки потенциального убийцы. На своем посту тогда Рейган провел всего 69 дней. В лидера стрелял 25-летний Джон Уорнок Хинкли-младший. Он произвел шесть выстрелов за 1,7 секунды. Пуля прошла в сантиметрах от сердца Рейгана, еще трое, включая пресс-секретаря Белого дома Джеймса Брейди, который получил пулевое ранение в голову, что привело к пожизненной инвалидности.

Преступника признали душевно больным. Он провел более 30 лет в психиатрической больнице имени святой Елизаветы в Вашингтоне и освободился в 2016-м, а в 2022-м получил полную свободу от ограничений.

Пули в опасной близости от первых лиц США снуют тут и там. Шесть экс-президентов выжили после покушения.

26-й президент США Теодор Рузвельт.

32-й президент Франклин Рузвельт.

38-й президент Джеральд Форд (на него покушались дважды).

40-й президент Рональд Рейган.

33-й президент Гарри Трумэн.

43-й президент Джордж Буш-младший (ему вовсе бросили гранату).

Опасная работа быть президентом США, лидером нации, которая 250 лет назад создавала эту страну и которая право ношения оружия считает неотъемлемым.

Почему США - страна, где выстрелы в лидеров государства стали частью политической истории. Как были убиты четыре американских президента. Почему нападения на первых лиц продолжаются и в XXI веке, смотрите в фильме "Убить идеалы. Пуля для власти: тайны самых громких покушений в истории США".

Главное фото: ТАСС