ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Пункт вакцинации от коронавируса открыли в замке Дракулы в Румынии

Пункт вакцинации от коронавируса открыли в замке Дракулы в Румынии

Предварительно записываться на вакцинацию не придется. Всем выдадут специальный сертификат о том, что они привились от коронавируса в замке Бран.

Также граждане получат билет на выставку, где представлены средневековые орудия пыток.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все