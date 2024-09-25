Пушилин: Локализация производств - взаимовыгодный шаг в сотрудничестве Беларуси и ДНР

У Беларуси и ДНР много точек соприкосновения. И это не только общая история, но и видение дальнейшего развития - cильное, благополучное общество, основанное на справедливости. Об этом в "Актуальном интервью" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Сегодня белорусские компетенции могут быть кстати для восстановления нормальной жизни в регионе, в том числе вовлечении разрушенных территорий в хозяйственный оборот. В Донецкой Народной Республике развернулась грандиозная стройка, отсюда высокая потребность в строительной и коммунальной технике. Также регион нуждается в стационарной ремонтной базе, в том числе для техники БелАЗ, которая остается в карьерах. Еще одна точка соприкосновения - поставка в ДНР белорусских продуктов питания.

Денис Пушилин, глава ДНР:

"Я бы на это делал ключевую ставку. Локализация производств, сервис, который должен работать по месту тех компаний и производителей, которые уже поставляют технику. Это более тесное взаимодействие".