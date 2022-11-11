Пушкин - враг Украины? В Житомире демонтировали бюст поэта

В центре Житомира демонтировали бюст Пушкина. Он был установлен в конце 19-го века и входил в список памятников монументального искусства Украины национального значения. Но сегодня, как оказалось, это неважно. На днях монумент русскому поэту снесли в Харькове. А накануне вандалы в Одессе разрисовали скульптуру Пушкина, которую установили в честь 200-летия со дня его рождения.