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Пушкин - враг Украины? В Житомире демонтировали бюст поэта
В центре Житомира демонтировали бюст Пушкина. Он был установлен в конце 19-го века и входил в список памятников монументального искусства Украины национального значения. Но сегодня, как оказалось, это неважно. На днях монумент русскому поэту снесли в Харькове. А накануне вандалы в Одессе разрисовали скульптуру Пушкина, которую установили в честь 200-летия со дня его рождения.
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