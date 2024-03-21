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Пуск ракеты с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" к МКС отменен

Пуск ракеты с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" к МКС отменен

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" к Международной космической станции (МКС) отменен, следует из трансляции Роскосмоса, сообщаетРадио Sputnik.

Старт был запланирован на 16:21, однако в последний момент полет ракеты решили отменить.

В экипаж входят космонавт Олег Новицкий, участница космического полета из БеларусиМарина Василевская, а также астронавт NASA Трейси Дайсон.

"К сожалению, прозвучала команда на отмену пуска, мы будем следить за всеми новостями с космодрома Байконур", - приводит РИА Новости слова ведущего трансляции.

Причины отмены пуска не уточняются.

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