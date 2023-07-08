Пустые обещания: в НАТО Украину снова не берут
В парламенте Словакии заявили о невозможности вступления Украины в Севроатлантический альянс, пока в государстве не наступит мир.
"Никакая страна не может вступить в эту организацию, пока на ее территории идут военные действия", - подчеркнул глава словацкого парламента. Исключили вступление Украины в НАТО во время саммита в Вильнюсе и в Белом доме. Помощник президента США по нацбезопасности подчеркнул, что Киеву "все еще необходимы реформы", чтобы соответствовать тем стандартам, которые предъявляются к кандидатам на вступление в альянс. Сам Сонный Джо и вовсе перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО. Президент США выдал очередной перл:
Я думаю, что мы должны наметить рациональный путь для России. Простите, для Украины. Для того, чтобы она могла претендовать на вступление в НАТО.