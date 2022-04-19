Пустые полки и испорченная Пасха: американцы негодуют

В США цена на газ превысила 270 долларов за тысячу кубометров - это максимум с 2008 года.



Аналитики Bloombergотмечают увеличение стоимости голубого топлива в 2 раза по сравнению с показателями предыдущего года.

Цена на энергоносители изначально поднялась в Европе - Вашингтон не смог покрыть потребность своими мощностями - этим же и спровоцировал кризис. Плачевные последствия для простых людей. Жители Техаса делятся кадрами с катастрофической нехваткой продуктов. Большинство полок в магазинах пустуют. Американцы даже записывают видеообращения к администрации США и жалуются, что из-за дефицита на Пасху остались без праздничного стола. Заученный ответ из Белого дома все тот же: виновата, как обычно, Россия.