3.70 BYN
2.93 BYN
3.44 BYN
Пустынное кладбище рыб - в Чили высохло озеро Пенуэлас
Экологи Чили бьют тревогу. В стране из-за глобального изменения климата полностью высохло озеро Пенуэлас. После 13 лет засухи водоем объемом в 95 миллионов кубометров превратился в пустынное кладбище рыб.
В Испании на фоне нескольких недель аномальной жары вспыхнули лесные пожары. В Каталонии огонь сжег дотла более тысячи гектаров лесов и кустарников. Ухудшает ситуацию сильный ветер.
Противоположная ситуация в Индии. Там проливные дожди вызвали огромные наводнения в районах города Гувахати. Сообщается о нескольких жертвах.