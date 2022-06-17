Пустынное кладбище рыб - в Чили высохло озеро Пенуэлас

Экологи Чили бьют тревогу. В стране из-за глобального изменения климата полностью высохло озеро Пенуэлас. После 13 лет засухи водоем объемом в 95 миллионов кубометров превратился в пустынное кладбище рыб.

В Испании на фоне нескольких недель аномальной жары вспыхнули лесные пожары. В Каталонии огонь сжег дотла более тысячи гектаров лесов и кустарников. Ухудшает ситуацию сильный ветер.