Путь к потере Скандинавией оборонного суверенитета - американская армия получит доступ к шведским базам

Пентагон сможет размещать военнослужащих и технику на объектах в Швеции. Парламент страны одобрил соглашение о сотрудничестве с США.

Соединенные Штаты получат доступ к шведским тренировочным площадкам, эскадрильям и полкам в 17 регионах страны. Кроме того, соглашение позволяет США хранить на объектах на территории Швеции военную технику, оружие и боеприпасы.