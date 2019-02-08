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Путь к вступлению Северной Македонии в НАТО открыт

Греция стала 29-м государством альянса, выразившим свое согласие на участие Македонии в организации в качестве приглашенной страны без права голоса. Теперь запускается процесс ратификации протокола парламентами каждой из стран альянса. И уже после этого Скопье станет полноправным членом военно-политического блока. А накануне парламент Греции одобрил вступление Северной Македонии в Евросоюз. Документ был поддержан большинством голосов.

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