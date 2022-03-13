До этой недели в США вообще отрицали наличие каких-либо биолабораторий в Украине. Любые намеки на это воспринимались как провокация. Тут такое чистосердечное от Нуланд.

В Вашингтоне продолжают вешать лапшу, что там занимаются исключительно научными исследованиями. Как тут не поверить и украинскому доктору Комаровскому с богатой интернет-аудиторией, что американцы всем сердцем болели за здоровье, чтобы не дай бог ни один славянин не заболел чумой или атипичной пневмонией. Так вот им всем следовало бы изучить документы, подписанные Минобороны США и Минздравом Украины, где фигурирует слово "weapon" - а это оружие. Прямым текстом.

Ну а если и эти факты не хотят замечать, и разработки действительно мирные, зачем тогда опасаться, что их содержимое может попасть в руки российской армии? На эти вопросы никто ответа не дает. Не видят.

Очевидно, что украинский народ использовали в своих целях. Причем все: и радеющий Запад, и власть, установившаяся революцией Майдана. Украина оказалась колыбелью националистических группировок, включая Азов, Айдар, Торнадо. И сейчас, не утрируя - в большинстве своем это нацисты и уголовники. Они посеяли террор особенно на там, где население относило себя к русским.

Грабежи, похищения, изнасилования, в том числе детей. Это зафиксированные преступления национальных батальонов. Сейчас многие западные публикации на тему украинской денацификации утверждают: мол, если и есть там поклонники нацистов, то это едва ли не малая часть.

Но если они забыли, мы напомним: сами журналисты этих западных СМИ задавались вопросом: а что будет, когда радикальные элементы вдруг приедут в Европу? Не грозит ли это им в Европе или за океаном терактами? Путь от романтиков Майдана до ОПГ и террористов - в рубрике Екатерины Тихомировой.

2014-й. Год рождения многочисленных нацбатальонов Украины. Когда Майдан еще скакал, а его главным авангардом были радикальные националисты Айдар, Азов, Донбасс, Днепр, Торнадо, Национальный корпус - были еще сотниками, которые взяли под контроль всю уличную политику и позже получили покровительство Авакова, министра МВД нового, только образованного прямо здесь, на Крещатике, правительства. Но обладать такой силой в хаосе европейской Украины, это значит иметь реальную власть, которая в любой момент способна свергнуть любого очередного марионеточного сидельца с улицы Банковской, будь то шоколадный король или слуга офшоров. Главное приручить…

В результате Майдана из мест заключения было освобождены множество лиц, осужденных за разные преступления, в том числе и тяжкие.

Финансовую и материальную поддержку оказали олигархи Игорь Коломойский и Сергей Тарута. Нацбатов направили в областные подразделения МВД - получился этакий фольксштурм в несговорчивых районах, наподобие тех, которыми пользовался для грязной работы Третий рейх. Отныне их никто не может наказать, именно они официальный карательный орган.

Члены неонацистских организаций, социалнациональная ассамблея, патриоты Украины, сотники самообороны Майдана. Позже влились ультрас футбольных клубов, активисты ОУН и сторонники неонацистских взглядов иностранных государств. Уже в период формирования в состав батальонов вступили десятки националистов из Франции, Канады, Словении, Италии, Швеции, России и да, нашей страны. Вот фрагмент репортажа американского еженедельника Тime, опубликованного пару лет назад. Робин Карелл прибыл в Украину из Швеции. На родине - в розыске за некие преступления на почве ненависти.

Это так сложно объяснить тому, кто смотрит. Знаете, это сюрреалистично. Это похоже на то, что вы читали о Великой Германии раньше. Это возрождение межъевропейской души. Это все происходит здесь, в Украине. Робин Карелл, новобранец из Швеции

Робина чуть позже заберут в новобранцы "Азова".

Через несколько недель Робин напишет журналисту, что он на передовой. В Донбассе в составе "Азова".

История "Азова" началась в 2014 году. Он практически полностью состоял из членов радикальной организации "Патриот Украины". Главный здесь Андрей Билецкий, один из тех, кто был отпущен из тюрьмы решением Майдана. "Азов" изначально состоял из гражданских нацистов. Они не имели реального боевого опыта, но отличались дисциплинированностью и сильной идеологической подготовкой. Тон здесь задают поклонники неонацизма, антисемиты и расисты. Что подтверждает и избранная символика - эмблема прямая отсылка к эсэсовской дивизии "Дас Райх". 9 мая 2014 батальон "Азов" при поддержке подразделений ВСУ, усиленных бронетехникой вошел в Мариуполь. Точное количество жертв до сих пор неизвестно.

Насилие для "Азова" - это часть идеологии национал-социализма. Спонтанная агрессия к мирному населению смысл пребывания там бойцов. Поэтому приказы умерить пыл и прекратить насилие либо деморализуют полк, либо не будут выполняться. С 2019-го Билецкий своим "Азовом" распоряжается сам. Мариуполь - практически феодальное владение комбата с большими политическими амбициями.

Из 11-го отчета Управления Верховного комиссара ООН следует, что по данным на 25 июня 2015 года в отношении преступлений батальона "Айдар" (включая похищения людей и жестокое обращение) открыто 110 уголовных дел. Зафиксированы обвинения айдаровцев в исчезновении людей, в произволе при задержаниях. Такие же в адрес бойцов из батальонов "Днепр-1", "Киев-1" и "Киев-2". Добровольцы "Торнадо" настолько упивались собственной властью, что создали свое ОПГ на территории подконтрольной им Донецкой и Луганской областей. Они отжимали имущество, похищали людей, требуя выкуп, избивали, насиловали - чувствовали себя хозяевами жизни. Впрочем, на это им дал право Майдан, подаривший вчерашним уголовникам статус части "спецназначения МВД Украины".

На суде торнадовцы настолько чувствовали свою безнаказанность, что Генпрокуратура Украины, сообразив, что на суд могут оказать давление, вывалила в интернет допросы свидетелей и фотографии. Таких вот, имеющих реальный боевой опыт, Зеленский распорядился выпустить из тюрем.

Военные ДНР при взятии очередной базы нацбатов под Мариуполем заполучили массивный архив обучений "Айдара". Разгрузка тяжелой техники, стрельба, обучение метанию гранаты. Это кадры того, как натовские инструкторы проводили обучение националистических группировок Украины. По примеру сирийских боевиков. На кадрах и техника ведения боя, тактика засад, которую применяли сирийские террористы против правительственных войск Башара Асада. Кадры и внеучебные. Застолье с литовскими инструкторами.

Это литовская дружба с "Айдаром", а национальный корпус тесно дружит с поляками. За поддержку в войне с россиянами настала очередь платить. Внимание, очередь настала в польский трудный час, когда беженцы с Ближнего Востока пришли за лучшей европейской жизнью на белорусско-польскую границу. "Азов" и украинские националисты протянули руку солидарности в трудный час, сообщают на сайте нацбатов. Впрочем, вспомним откровения польского солдата Чечко и удивляться не станем.

Вернемся к репортажу журналиста Time. Знаете с какой целью он отправился в Украину? Чтобы узнать, а не вернутся ли такие сторонники идеи превосходства белой расы потом из Киева домой? Не грозит ли им, американцам, приезд таких неонацистов терактами?

Неонацисты Украины вышли из-под контроля Киева. Убивают представителей своей власти. На неделе заместитель начальника главного управления СБУ столицы Дмитрия Демьяненко. О том, что у Киева нет контроля над своими нацбатами, свидетельствует и ситуация с гуманитарными коридорами. Например, Мариуполь, подконтрольный Билецкому, азовцы прикрываются гражданскими как живым щитом. В заложниках и жители других городов.