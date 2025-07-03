Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом

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Президент России Владимир Путин сообщил, что 3 июля у него состоится телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, пишет ТАСС.

"Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок", - отметил он, осматривая выставку растущих российских брендов.

Трамп со своей стороны подтвердил, что 3 июля проведет телефонный разговор с российским лидером. Соответствующее заявление американский президент опубликовал в своих социальных сетях.