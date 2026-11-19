Москва готова выслушать европейцев, но только в прямом диалоге и без ультиматумов. По итогам саммита в Китае Владимир Путин предложил странам ЕС не оставаться в стороне, а приехать в российскую столицу и изложить свою позицию по разрешению конфликта. При этом президент России подчеркнул: ничем жертвовать ради европейской безопасности Москва не станет и не допустит ввода никаких иностранных контингентов в Украину.

Владимир Путин, президент России: "Что за истерику мы видим сейчас в некоторых европейских столицах? Чего плохого-то? Безопасность Украины должна быть вписана в европейскую безопасность. Но известно, что обсуждать безопасность Европы без Европы тоже странное было бы дело. Мы не против, но нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. Предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию. А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной".

В Берлине тем временем экстренно собралась так называемая коалиция желающих. На встречу к канцлеру Мерцу прибыли европейские лидеры, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, киевский главарь Зеленский, а также американские спецпосланники Уиткофф и Кушнер. В Брюсселе всерьез опасаются, что "большая тройка" в Шэньчжэне уже обо всем договорилась без них, поэтому в германской столице срочно обсуждают гарантии безопасности и выделение Киеву нового кредита на 45 млрд евро.