Президенты России и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - начали переговоры в двустороннем формате.

Переговоры проходят на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Это первый очный контакт Путина и Трампа с момента саммита в Анкоридже в августе 2025 года. Всего же они видятся 8-й раз за последние 9 лет (оба президентских срока Трампа).

С российской стороны на переговорах присутствуют министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Путина Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

С американской - госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

В начале встречи Дональд Трамп заявил об отличных отношениях с Владимиром Путиным.

Дональд Трамп, президент США:

"Нас связывают прекрасные отношения, которые длятся уже много лет. Мы давно знаем друг друга. Думаю, из этого может получиться много замечательных вещей или, по крайней мере, будет положено начало. Впрочем, уверен, что результаты обязательно будут. Как вы, вероятно, знаете, позже у нас состоится вторая встреча".

18 ноября у руководителей РФ и США была возможность коротко побеседовать на полях торжественного приема. Они пожали друг другу руки и обменялись несколькими репликами. Теперь главы государств проводят полноценную встречу с участием делегаций.