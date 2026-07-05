Путин и Трамп провели конструктивный и деловой разговор по телефону

Час и 25 минут на прямой связи: Владимир Путин и Дональд Трамп провели новый телефонный разговор. Четвертая с начала года беседа президентов России и США, на этот раз, состоялась по инициативе американской стороны.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал диалог деловым и весьма конструктивным.

Разговор начался на символической ноте: Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США и напомнил о вкладе России в становление американской государственности.

В центре международной повестки оказалась Украина. Путин обрисовал Трампу реальную картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии соприкосновения. Трамп, в свою очередь, подтвердил готовность к скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений.

Стороны, в том числе отметили важность сохранения дальнейших контактов и условились вновь созвониться в ближайшее время.