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Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" будет проведен в Москве и Московской области в 2025 году. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Согласно документу, конкурс будет проведен "в целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества".
Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.