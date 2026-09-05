Путин распорядился на трое суток прекратить удары по Киеву

Президент России Владимир Путин отдал приказ с полуночи 5 сентября в течение трех суток воздерживаться от нанесения ударов по украинской столице. Как пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, такое решение связано с подготовкой и проведением в Киеве контактов американских переговорщиков, пишет ТАСС.

"Действительно, такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, верховный главнокомандующий Путин дал указание начиная сегодня с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве", - сказал он.

До этого в украинских средствах массовой информации появились сообщения о том, что в Вооруженных силах Украины объявлен режим прекращения огня с полуночи 5 сентября до 8 сентября.

Фото: РИА Новости