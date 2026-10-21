Путин решил освободить Стивена Хаббарда из гуманитарных соображений

21 октября в Санкт-Петербурге проходят переговоры президента России со спецпосланником президента США. С российской стороны в них также принимают участие Ушаков и Дмитриев.

Владимир Путин попросил Уиткоффа передать благодарность не только Трампу, но и первой леди США за гуманитарные усилия. Пресс-секретарь президента России заявил, что все предложения, которые привез Уиткофф, будут изучены.

Вопрос об освобождении Стивена Джеймса Хаббарда (ранее его приговорили к 6 годам и 10 месяцам колонии РФ за наемничество) уже некоторое время ставился американской стороной. Решение об освобождении принято Путиным из гуманитарных соображений.

Уиткофф в свою очередь заявил о существовании задела, чтобы прийти к прекращению огня в Украине. А также он подчеркнул, что у России и США есть перспективы развития экономических отношений после завершения конфликта.