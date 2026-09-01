Путин: ШОС за 25 лет превратилась в один из влиятельных центров многополярного мира

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств ШОС заявил, что организация за 25 лет проделала значительный путь и стала одним из влиятельных центров многополярного мира.

"За четверть века Шанхайская организация прошла по-настоящему большой путь. Напомню, что учрежденная в 2001 году по инициативе шести государств - России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, она окрепла и выросла, превратившись в один из самостоятельных и влиятельных центров формирующегося многополярного мира", - сказал Путин.

Президент России добавил, что ШОС на сегодняшний день фактически является крупнейшим региональным объединением не только на Евразийском континенте, но и в мире в целом.

Он также отметил активное взаимодействие стран ШОС в различных сферах на благо государств - участниц организации. "Участники Шанхайской организации активно взаимодействуют в политике, экономике, гуманитарной сфере. И такое взаимодействие помогает обеспечивать планомерное и устойчивое развитие каждого из наших государств, способствует формированию на нашем общем Евразийском континенте атмосферы мира и стабильности, доверия и сотрудничества", - говорится в заявлении президента России.

Фото: БЕЛТА