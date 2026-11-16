Путин, Си Цзиньпин и Трамп проведут трехстороннюю встречу 19 ноября в Шэньчжэне

Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп проведут трехстороннюю встречу 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Дату и место проведения встречи уже официально подтвердили Москва, Вашингтон и Пекин.

Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, переговоры будут опираться на опыт союзничества трех держав в годы Второй мировой войны и при создании ООН.

Трамп, в свою очередь, заявил что темами встречи станут Украина, Иран и ядерное разоружение. Сейчас дипломаты прорабатывают повестку и текст возможного совместного заявления.

Если общего коммюнике не будет, каждый лидер даст свою оценку итогам саммита. На фоне этих новостей в западной прессе заметно усилилась тревога.

Так, британская газета Financial Times пишет, что Пекин открыто претендует на изменение мирового порядка и пытается потеснить США с позиции глобального лидера.

Аналитики издания подчеркивают, что Китай стремится пересмотреть правила работы международных институтов и продвигать собственную модель управления.

По оценке обозревателей, предстоящий прямой диалог трех держав вызывает на Западе серьезную нервозность.