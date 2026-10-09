Путин: СНГ сможет достичь больших успехов, если будет идти по пути снятия торговых барьеров

Содружество Независимых Государств может достичь куда больших успехов, если будет идти по пути снятия торговых барьеров. Некоторые национальные ограничения только сдерживают развитие торговли в Содружестве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе.

"Можно ли двигаться еще быстрее? Наверное, можно. Для этого нужно что сделать? Нужно снимать барьеры", - подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, руководители стран ведут работу в практической сфере, но известно, что "иногда на национальном уровне" вводятся ограничения.

Президент РФ Владимир Путин также пригласил коллег по СНГ на традиционный предновогодний неформальный саммит в Санкт-Петербурге 21 декабря. "Можем поговорить о всех текущих и перспективных вопросах", - сказал президент России о повестке встречи.