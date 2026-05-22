Путин: Удар по Старобельску подтверждает террористический и неонацистский характер Киева
Удар по Старобельску не был случайным. 16 украинских беспилотников тремя волнами атаковали одно и то же место. Нет оснований считать, будто дроны попали в общежитие из-за того, что были сбиты или отклонились от курса, заявил Владимир Путин.
Также он подчеркнул, что удар по Старобельску подтверждает террористический и неонацистский характер Киева. В результате теракта количество погибших увеличилось до 6, еще 15 числятся пропавшими без вести. Напомним, этой ночью Киев нанес удар по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились 86 человек. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.
Среди причин теракта Путин выделил провалы Киева на фронте. Ситуация для ВСУ превращается в катастрофу, западная помощь не помогает, ее постоянно разворовывают. Для осуждения действий Киева Россия обратилась к международному сообществу. Москва запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с терактом ВСУ. Оно пройдет 22 мая в 22 часа.