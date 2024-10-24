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Путин: Украину используют для создания критических угроз безопасности России
Президент России Владимир Путин назвал иллюзорными расчеты нанести России стратегическое поражение. Об этом он заявил на саммите в Казани в формате "аутрич"/"БРИКС плюс", сообщает БЕЛТА.
По словам российского лидера, Украину используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом жизненные интересы страны, справедливые озабоченности ущемлением прав русскоязычных людей. "А сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа", - подчеркнул российский лидер.
Он указал на необходимость перехода к более справедливому мироустройству, но этот процесс идет непросто. "В основе миропорядка должны лежать универсальные принципы уважения законных интересов и суверенного выбора стран и народов, соблюдения международного права и настрой на взаимовыгодное честное сотрудничество", - заявил Президент России.
По словам Владимира Путина, этот процесс тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над всем и вся. "В ход идут незаконные односторонние санкции, откровенный протекционизм, манипуляции валютными и фондовыми рынками, вмешательство во внутренние дела под лозунгом заботы о демократии и правах человека, борьбы с изменением климата, - перечислил российский лидер. - Такие нездоровые методы и подходы ведут к возникновению новых конфликтов и обострению старых противоречий. Тем самым подрывается региональная и глобальная стратегическая стабильность, нарушаются принципы равной и неделимой безопасности, поощряются межгосударственные и междоусобные распри".
Владимир Путин отметил, что среди главных тем дискуссии и обстановка на Ближнем Востоке, которая также вызывает беспокойство. Очередной виток палестино-израильского противостояния стал одним из самых кровопролитных в длинной череде столкновений. В конфликт оказались вовлечены и другие страны региона, что ставит Ближний Восток на грань полномасштабной войны.
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