Частичная мобилизация в России завершена

В Российской Федерации частичная мобилизация завершена. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.

Путин заявил, что намерен обсудить вопрос, необходим ли отдельный указ о завершении мобилизации. Однако по факту на сегодняшний день частичная мобилизация завершена.