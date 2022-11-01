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Частичная мобилизация в России завершена

Частичная мобилизация в России завершена

В Российской Федерации частичная мобилизация завершена. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.

Путин заявил, что намерен обсудить вопрос, необходим ли отдельный указ о завершении мобилизации. Однако по факту на сегодняшний день частичная мобилизация завершена.

Фото:Министерство обороны РФ

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