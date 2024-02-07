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Путин дал интервью Карлсону - информацию подтвердили в Кремле

Резонансное интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону состоялось. Это подтвердили в Кремле.

Время публикации пока неизвестно. По данным Wall Street Journal, оно может выйти уже 8 февраля. Полную версию без монтажа американский журналист опубликует на своем сайте Тuckercarlson.com

Еще до выхода интервью стало одной из самых обсуждаемых тем в западных СМИ и среди интернет-пользователей. Об актуальности интервью говорит и число просмотров анонса беседы с российским лидером. Ролик набрал уже почти 69 миллионов просмотров.

Естественно, они понимают, что Такер сегодня самый популярный журналист в США, особенно среди молодежи. И как показывают результаты опросов, достаточно аполитичной молодежи. Большинство американцев понятие не имеют, что здесь на самом деле происходит, тем более в исторической перспективе. Они имеют ту точку зрения, которую им навязывают Белый дом, Пентагон и подконтрольные им СМИ. А там по большому счету все СМИ подконтрольны власти. Все это признают, Такер об этом говорит.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании

"Будет крайне интересно посмотреть на реакцию американцев после того, как Владимир Путин объяснит причины СВО. А самое главное - последствий для коллективного Запада, США в частности, того, что сейчас происходит", - подчеркнул Эйсмонт.

По мнению Ивана Эйсмонта, у многих американцев после интервью Такера Карлсона с российским лидером откроются глаза.

- Они понятия не имеют, что Россия предлагала заключить соглашение задолго до начала и накануне СВО. Вопрос стоял лишь в нейтралитете Украины и прекращении восьмилетнего обстрела Донбасса, в ходе которого ВСУ убили 15 тысяч человек.

Американские СМИ, впрочем, выразили сожаление, что Путин отказал в интервью всем, кроме Карлсона. А в CNN журналиста еще до выхода материала успели обвинить в том, что он якобы выполняет распоряжения Кремля.

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