Путин дал интервью Карлсону - информацию подтвердили в Кремле

Естественно, они понимают, что Такер сегодня самый популярный журналист в США, особенно среди молодежи. И как показывают результаты опросов, достаточно аполитичной молодежи. Большинство американцев понятие не имеют, что здесь на самом деле происходит, тем более в исторической перспективе. Они имеют ту точку зрения, которую им навязывают Белый дом, Пентагон и подконтрольные им СМИ. А там по большому счету все СМИ подконтрольны власти. Все это признают, Такер об этом говорит.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании