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Путин дал интервью Карлсону - информацию подтвердили в Кремле
Резонансное интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону состоялось. Это подтвердили в Кремле.
Время публикации пока неизвестно. По данным Wall Street Journal, оно может выйти уже 8 февраля. Полную версию без монтажа американский журналист опубликует на своем сайте Тuckercarlson.com
Еще до выхода интервью стало одной из самых обсуждаемых тем в западных СМИ и среди интернет-пользователей. Об актуальности интервью говорит и число просмотров анонса беседы с российским лидером. Ролик набрал уже почти 69 миллионов просмотров.
Естественно, они понимают, что Такер сегодня самый популярный журналист в США, особенно среди молодежи. И как показывают результаты опросов, достаточно аполитичной молодежи. Большинство американцев понятие не имеют, что здесь на самом деле происходит, тем более в исторической перспективе. Они имеют ту точку зрения, которую им навязывают Белый дом, Пентагон и подконтрольные им СМИ. А там по большому счету все СМИ подконтрольны власти. Все это признают, Такер об этом говорит.
"Будет крайне интересно посмотреть на реакцию американцев после того, как Владимир Путин объяснит причины СВО. А самое главное - последствий для коллективного Запада, США в частности, того, что сейчас происходит", - подчеркнул Эйсмонт.
По мнению Ивана Эйсмонта, у многих американцев после интервью Такера Карлсона с российским лидером откроются глаза.
- Они понятия не имеют, что Россия предлагала заключить соглашение задолго до начала и накануне СВО. Вопрос стоял лишь в нейтралитете Украины и прекращении восьмилетнего обстрела Донбасса, в ходе которого ВСУ убили 15 тысяч человек.
Американские СМИ, впрочем, выразили сожаление, что Путин отказал в интервью всем, кроме Карлсона. А в CNN журналиста еще до выхода материала успели обвинить в том, что он якобы выполняет распоряжения Кремля.
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