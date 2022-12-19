Путин едет в Минск принуждать Беларусь к участию в спецоперации в Украине - это глупость, заявил Песков

19 декабряв Минске с визитом ждут президента России Владимира Путина, во Дворце Независимости пройдут переговоры президентов Беларуси и России, сообщаетsputnik.by.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал глупыми и безосновательными измышлениями публикации о том, что российский лидер Владимир Путин якобы едет в Минск принуждать Беларусь к участию в спецоперации РФ в Украине.

В понедельник Путин прилетит в Минск, где пройдут российско-белорусские переговоры.