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Путин едет в Минск принуждать Беларусь к участию в спецоперации в Украине - это глупость, заявил Песков

Путин едет в Минск принуждать Беларусь к участию в спецоперации в Украине - это глупость, заявил Песков

19 декабряв Минске с визитом ждут президента России Владимира Путина, во Дворце Независимости пройдут переговоры президентов Беларуси и России, сообщаетsputnik.by.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал глупыми и безосновательными измышлениями публикации о том, что российский лидер Владимир Путин якобы едет в Минск принуждать Беларусь к участию в спецоперации РФ в Украине.

В понедельник Путин прилетит в Минск, где пройдут российско-белорусские переговоры.

"Как к абсолютно глупым измышлениям, безосновательным измышлениям", - таким образом он ответил на вопрос журналистов, как относиться к публикациям, где эта версия называется причиной переговоров, которые пройдут в Минске 19 декабря.

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